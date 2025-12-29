Причините за проблеми и забавяния с авиационния транспорт са комплексни. Това казват от а SkyRefund.Някои от основните включват:Стачки на персонала (на летището, на конкретна авиокомпания или на въздушните диспечериОграничения в капацитета на въздушния трафик (Air Traffic Control). Когато трафикът над определена зона е близо до максималния си капацитет, всяко смущение се отразява на множество полети.Според Регламент EC261/2004 на ЕС, пътниците имат право на компенсация при определени проблеми с полета, включително:Отменен полет с уведомление по-късно от 14 дни преди планираната дата,Закъснение на полет с повече от 3 часа при пристигане,Отказан достъп до борда поради свръхрезервацияРазмерът на обезщетението може да достигне до €600 на човек, в зависимост от разстоянието на полета.