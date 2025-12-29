Сподели close
Причините за проблеми и забавяния с авиационния транспорт са комплексни. Това казват от а SkyRefund.

Някои от основните включват:

Стачки на персонала (на летището, на конкретна авиокомпания или на въздушните диспечери

Ограничения в капацитета на въздушния трафик (Air Traffic Control). Когато трафикът над определена зона е близо до максималния си капацитет, всяко смущение се отразява на множество полети.

Лоши метеорологични условия, които попречват на нормалното функциониране на авиационния трафик

Технически проблеми и оперативни смущения

Според Регламент EC261/2004 на ЕС, пътниците имат право на компенсация при определени проблеми с полета, включително:

Отменен полет с уведомление по-късно от 14 дни преди планираната дата,

Закъснение на полет с повече от 3 часа при пристигане,

Отказан достъп до борда поради свръхрезервация

Размерът на обезщетението може да достигне до €600 на човек, в зависимост от разстоянието на полета.