Какви са празничните тенденции в социалните мрежи?
Потребителите и инфлуенсърите не само създават празнично съдържание, а и отправят послания за доброта и съпричастност.
Какви са тенденциите при създаването на съдържание покрай най-светлите празници и как то допринася за празничното настроение?
От еднакви коледни пижами и пуловери до приготвянето на сладки и снимки на празничната трапеза. Това е част от най-популярното съдържание, което можете да видите в социалните мрежи:
Александър Влог, инфлуенсър: "Много инфлуенсъри си правят предизвикателства с дрехи, обличат се цялото семейство с дрехи, цветни коледни. Другите приготвят най-готината коледна рецепта. Организират различни инициативи - дали ще дадат безплатен обяд, дали ще помогнат на някое бедно семейство, дали ще зарадват малки деца с интересни подаръци".
Ирина Здравкова, създател на съдържание:
"Тази година навлезе "Елф он дъ шелф". Родителите крият кукли под формата на елф в къщи. Всяка вечер казват на децата си, че Дядо Коледа изпраща по едно елфче във всеки дом, като през деня ги гледа дали са послушни. Елфчето идва на първи декември и всяка нощ прави пакост или оставя подарък".
Създаването съдържание се превръща даже в надпревара:
Александър Влог:
"Много хора се влияят от това какви сладки ще направиш, други искат да ги направят по абсолютно същия начин. Дори в закупуването на определени подаръци".
Ирина Здравкова, създател на съдържание:
"Всички тези трендове в социалните мрежи предизвикват и голямото състезание за най-хубавата баница, тиквеник, питка и това моята да е по-добра от тази на другите. Всяка година продължава да го има като тренд, да се качва. Особено на Бъдни вечер, когато се снима цялата трапеза, с всички малки детайли - всички ястия, които да са по и по хубаво направени и поднесени на масата".
Въпреки еуфорията около създаването на празничното съдържание, Коледата без филтър остава споделеното време със семейството, домашния уют и топлината в сърцата, пише БНТ.
/
/
