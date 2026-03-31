91% от левовете в обращение вече са изтеглени към 27 март тази година. Това сочат данните на БНБ. Опитът от други държави показва, че никога сто процента от старата валута не бива връщана в централните банки. Какво да правим, ако все още имаме левове и как банките оценяват процеса по преминаване към евро?Ако все още имаме останали левове, до края на юни можем да ги обменим безплатно във всеки банков клон и част от пощенските офиси.В БНБ процесът е безплатен и безсрочен, с което ще се върна крачка назад – за да се улесни процесът, банките предложиха на своите клиенти безплатно да внесат притежавания от тях кеш. В началото на тази година опашки от желаещи да направят това се извиха и пред касите на централната банка, и пред клоновете на някои банки.Българите държат 3,4 млрд. лева в бройОт БНБ излязоха с анализ на отражението на ситуацията в Близкия изток върху България. Според централната банка, която представи три сценария за възможно развитие, най-прекият ефект ще бъде върху инфлацията. Подобно опасение бе изразено от след заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ, в което участва и българският гуверньор Димитър Радев.