Единният граждански номер представлява 10-цифрен низ от няколко числа, който е уникален за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие – при издаването на акт за раждане.Първите 6 цифри от ЕГН-то на всеки човек съдържат рождението му, пише businessnovinite.bg. Първите две цифри са за годината, следват месеца и датата. За родените след 2000 година има особеност при образуване на ЕГН-то. При тях, ако месецът, в който е роден човекът е едноцифрено число – от 1 до 9 към него се прибавя 40 и се получават трета и четвърта цифра съответно 41, 42, 43 и така до 49. Ако месецът на раждане е двуцифрено число – 10, 11 или 12 се прибавя 40 към него и се получават трета и четвърта цифра 50, 51 или 52.Двете цифри след рождената дата носят информация за областта, в която е родено лицето и поредността на раждане в съответната област.Предпоследната цифра показва пола, като за жени се използват нечетни, а за мъже – четни цифри. Последната цифра от ЕГН-то е контролна и се изчислява по сложен алгоритъм.