Инверторните климатици попадат във втората категория. Продажбите през 2025 и тенденциите за 2026 г. го доказват: България окончателно се преориентира към инверторните системи и това личи в почти всички сегменти на пазара.
Причината е ясна: инверторната технология не е просто модерна опция, а новият стандарт. Тя промени подхода към отоплението и охлаждането, направи уредите по-тихи, по-стабилни и многократно по-ефективни от старите модели, които постоянно се включват и изключват. Това, което допреди време беше "по-скъпият вариант“, днес е разумният избор за всеки, който търси стабилност и икономия.
Данните от търговците ясно показват ръст. Онлайн магазини за климатици и термопомпи като NiceMag.bg отчетоха значително увеличение на продажбите на инверторни модели, а някои производители вече почти не предлагат стандартни климатици. Причината е проста: потребителите започват да мислят дългосрочно. Когато климатикът работи часове наред, месец след месец, разликата в сметките става съществена. Затова хората са готови да инвестират малко повече първоначално, за да пестят след това.
Тенденцията е очевидна и в новото строителство. Все повече апартаменти се оборудват фабрично с инверторни системи. Това улеснява купувачите и прави жилището по-привлекателно. Самите инвеститори вече знаят, че on/off моделите са остарели и не отговарят на очакванията за ефективност. Инверторната технология е единственият логичен избор за сгради с добра изолация, където поддържането на постоянна температура е ключово.
Растежът в продажбите се дължи и на промени в поведението на потребителите. Хората започнаха да търсят повече информация, да сравняват, да избират информирано. Все по-малко се купуват "случайни“ модели – напротив, клиентите избират целенасочено по критерии като енергийна ефективност, шум и икономия. Брандове като Mitsubishi Electric, Daikin, Mitsubishi Heavy, Fujitsu и Gree водят пазара, като почти всички техни модели са инверторни, или дори хиперинверторни климатици.
Важно е да се отбележи и фактът, че зимите в България стават по-непредсказуеми. Малките температурни амплитуди са идеални за инверторна система, която поддържа постоянна работа, вместо да включва и изключва рязко, както правят старите климатици. Това прави отоплението по-комфортно и много по-евтино.
Технологиите също играят роля. Новите инверторни климатици са изключително тихи и могат да се управляват дистанционно, да следят температурата, да оптимизират разхода и да работят с минимално натоварване на компресора. Съвременните потребители търсят не просто климатик, а умен уред, който да се вписва в модерния дом.
Ключова причина за доминацията на инверторните системи е желанието за стабилност. Българските семейства виждат, че разликата в сметките между обикновен климатик и инверторен модел е осезаема. Много домакинства вече отопляват целия си дом единствено с инверторни климатици, което преди време звучеше нереалистично. Днес това е масова практика.
Когато погледнем пазара като цяло, става ясно, че инверторната технология е завзела всички ключови сегменти – от малките модели за спални до мощните решения за големи дневни и офиси. И няма признаци тази тенденция да спре. Напротив – с навлизането на още по-ефективни компресори и интелигентни системи разликата между инверторни и on/off модели става още по-голяма.
Клиентите, които купуват климатици в онлайн магазина NiceMag.bg и други специализирани магазини, все по-често споделят, че основният критерий е икономията в дългосрочен план. Това показва ясно: поведението на потребителя се е променило. Днес клиентът мисли за ефективност, комфорт, тишина и надеждност, а не просто за охлаждане през лятото.
Всичко това води до един логичен извод: 2026 г. ще бъде година, в която инверторните климатици ще изместят окончателно всички останали решения. Старите модели ще останат в миналото, а новите ще се превърнат в стандарт за всеки дом. Пазарът вече го усеща, и това е само началото.
Какво показват продажбите през 2025: Инверторните климатици доминират българския пазар
