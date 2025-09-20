Какво се случва на магистралата? Отбиват камиони в аварийната лента

© Фейсбук "На всички входове и изходи, отбиват тирове и камиони в аварийната лента по цялата магистрала", това написа преди минути потребител на социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg. От публикацията не става ясно каква е причината и дали става въпрос за катастрофа или просто натоварването е голямо заради пътуванетозапочивните дни.



Малко по-рано ви информирахме за тежка верижна катастрофа на автомагистрала "Струма" при разклона за Мало Бучино.



Другата вероятна причина е, че на 20 и 21 септември между 6 ч. и 18 ч. ще се извършва замерване на настилката в аварийната лента в платното за Бургас в участъка от 90-ти до 98-ми км на АМ "Тракия“.











