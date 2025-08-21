Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Какво се случва с язовир "Батак"?
Автор: Екип Ruse24.bg 17:15Коментари (0)54
©
Язовир "Батак“ се източва, алармирха еколози. Според тях вече над 100 дни язовирът се източва зверски всекидневно, като водният му обем е вече около 30%, сигнализират от Национално сдружение за развитие на водоемите (Батак) в пост във Фейсбук.

Според организацията водоемът се източна между 10 и 13 кубика в секунда.

След няколко подадени сигнала на 14 август от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ са изпратили представители, които да направят оглед на язовира. Издаден е констативен протокол, в който е описано, че водоемът е с ниско ниво и установено, че има умряла риба, съобщават от сдружението.

"И до там… Нищо съществено или по-точно замазване на ситуацията. Бяхме посъветвани да следим бюлетинът на водите на страницата на МОСВ. Или с две думи, от Нас нищо не зависи, обръщайте се директно към МОСВ. Както и се очакваше“, посочват от сдружението.

Според организацията предстои още поне месец източване и "язовирът лека-полека си заминава“.

"Оттук-нататък няма какво друго да се направи, освен протести. Със сигнали и драскане на емейли явно не става. За съжаление….“, констатират от Национално сдружение за развитие на водоемите (Батак).

Ежедневният бюлетин на Министерство на околната среда и водите за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които са с предназначение за производство на ел. енергия и напояване са, сочи, че водния обем, с който разполага язовир Батак е спаднал до 28,81%.

Язовир "Батак“ е един от най-красивите места за почивка в България. Той е шестият по големина в страната и е част от ВЕЦ каскадата Баташки водносилов път, като в него се изливат водите на ВЕЦ Батак, който е основен електроизточник за област Пазарджик.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
10:07 / 19.08.2025
Повдигнаха обвинение на българина, който шофира тира при катастрофата с три жертви в Гърция
Повдигнаха обвинение на българина, който шофира тира при катастрофата с три жертви в Гърция
16:59 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
13:23 / 19.08.2025
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
14:49 / 19.08.2025
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
13:23 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
14:14 / 19.08.2025
Актуални теми
Матури 2025
Бойни спортове
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Световна черна хроника
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: