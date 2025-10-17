Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Временни разкъсвания на облачността ще има преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра надморска височина - от сняг. През нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 13° и 18°, в Русе днес те ще достигнат до 19°.Атмосферното налягане е по-високо от средното - слабо ще се понижи. Над планините ще е облачно, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.Над Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла и намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.