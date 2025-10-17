ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво ще е времето в Русе в последния ден от работната седмица?
©
Атмосферното налягане е по-високо от средното - слабо ще се понижи. Над планините ще е облачно, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.
Над Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла и намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Още от категорията
/
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
Хампарцумян нарече синдикатите некомпетентни: Каква им е работата да се занимават с надценките в търговията
16.10
Облаци и днес в Русе
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
БЛС осъди нападение над медици, помагащи на дете в Разлог
22:43 / 16.10.2025
Витрините за имитиращи продукти почти са изчезнали от магазините
22:45 / 16.10.2025
Сергей Иванов: Когато хората тръгват към промоция, много често тр...
22:46 / 16.10.2025
Доц. Станчев: България ще влезе в дългова криза при всички случаи...
22:46 / 16.10.2025
Експерт по национална сигурност: Досега президент не се е отказва...
23:05 / 16.10.2025
Николай Кръстев: Мицкоски явно не разбира, че България може да бъ...
21:20 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.