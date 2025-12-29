Какво трябва да заплатите, когато ползвате извънболнична медицинска помощ?
Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума. Децата са освободени от заплащане на потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална помощ. Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат и:
- лица със заболявания, определени по списък към НРД;
- малолетни и непълнолетни
- неработещи членове на семейството;
- пострадали при или по повод отбраната на страната;
- ветерани от войните, военноинвалиди;
- задържани под стража лица;
- задържани на основание чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
- задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода;
- социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
- лица, настанени в домове;
- медицински специалисти;
- пациенти със злокачествени новообразувания;
- бременни и родилки до 45 дни след раждането;
- здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.
Списъкът със заболяванията, които освобождават гражданите от потребителска такса, е публикуван на сайта на НЗОК.
