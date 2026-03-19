Според социологическите изследвания значителна част от хората с право на глас още не са решили за кого да гласуват. От площадите през социалните мрежи до урните - какви послания биха накарали младите хора да дадат гласа си?От площадите младите поискаха промяна. В кампанията за новия парламент политиците ще се опитат да стигнат с посланията си до тях."Ние, младите хора, според мен, усещаме много лесно, когато нещо е фалшиво. Не мисля, че методи като раздаване на кебапчета, флаери, книги и брошурки работят при младите хора“, каза пред bTV Крис Захариев, режисьор и създател на съдържание.Разказва ни, че борбата с корупцията и предприемачеството основно вълнуват младите."Аз не искам да има никаква толерантност към корупцията във всяко едно ниво на държавата. Това усещане за неравен шанс, т.е. ако аз познавам някой, то най-вероятно аз ще успея вместо другия. Това нещо страшно много ни демотивира“, казва Захариев.Все още младите и политиците трудно се разбират."Това е първото поколение, което е адски резистентно към заучени фрази, към неща, които звучат кухо или казвано на техния език – кринджавее“, коментира Ангел Искрев, творчески директор на водеща комуникационна агенция.Според него самоиронията е ключът към успеха. А кой е към провала?"Не трябва да се държиш нагло. Не трябва да се държиш сякаш ги подценяваш и това се доказва. И това поколение е способно да се активира, но трябва да го разбере на техния език“, казва Искрев.Според него, за да чуят младите, са важни социалните мрежи. Именно това накара някои политици да се превърнат в TikTok звезди, а други да открият тази социална мрежа."Аз като специалист в комуникациите години наред се опитваме да обясним на нашите клиенти, че трябва да се влезе в TikTok възможно най-рано и когато влезеш по-късно, просто си закъснял с няколко години“, обяснява Ангел Искрев.Независимо къде - дали във Facebook, Instagram или TikTok, най-важното е политиците да не продават илюзии, а решения.