Проблемите, с който и да е орган от човешкото тяло са свързани до голяма степен с хранителните ни навици. Когато става въпрос за сърцето обаче, трябва внимателно да се вслушваме в препоръките на кардиолози и диетолози. Леко ограничаване от това, което ни вреди може да доведе до невероятни резултати, стига естествено вече да не сме изпуснали тотално контрола.

Основни стълбове на сърдечната“ диета

За хората със сърдечни проблеми е от съществено значение да поддържат балансиран режим, който не само осигурява енергия, но и намалява възпалителните процеси в тялото. ФОКУС събра за вас най-важните препоръки:

Намаляване на приема на сол: Прекомерната употреба на натрий е пряко свързана с високото кръвно налягане. Експертите съветват да се избягват преработените храни и да се използват билки и подправки като алтернатива за овкусяване.

Фокус върху полезните мазнини: Замяната на наситените мазнини (животински произход) с ненаситени (зехтин, авокадо, сурови ядки) помага за регулиране на нивата на "лошия“ холестерол.

Повече фибри и антиоксиданти: Пълнозърнестите храни, пресните плодове и зеленчуци (особено листните зеленчуци и горските плодове) предпазват артериите и подобряват метаболизма.

Омега-3 мастни киселини: Редовната консумация на риба (като сьомга, скумрия или сардини) поне два пъти седмично е доказан метод за намаляване на риска от аритмии.

Какво да избягваме?

Специалистите са категорични, че рафинираната захар и трансмазнините са сред основните врагове на сърдечното здраве. Те водят до натрупване на плаки по съдовете и увеличават риска от инфаркт и инсулт. ФОКУС припомня, че трансмазнините се съдържат предимно в тестените изделия и т.н бързи храни.

Съвет с кардиолог и диетолог

Въпреки общите препоръки, кардиолозите съветват всеки пациент със специфично заболяване да се консултира с диетолог или лекуващия си лекар за изготвяне на индивидуален хранителен план, съобразен с неговите нужди и придружаващи състояния.