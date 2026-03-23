На конференция за сигурност в Черно море, проведена днес в Кишинев, върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, очерта приоритетите на ЕС за сигурност в района, предава молдовската агрмция МОЛДПРЕС.Калас подчерта, че Черноморският регион е ''бойно поле за Русия“ и че ''руската агресия се е проявила чрез нахлуването в Грузия през 2008 г., анексирането на Крим през 2014 г. и дори пълномащабното нахлуване в Украйна''.''Милиони украинци се нуждаят от сериозна сигурност в Черноморския регион. Приоритетите са ясни. "Трябва да защитим сигурността и свободата на корабоплаване в този жизненоважен регион, да подобрим защитните механизми срещу заплахи, да поддържаме непрекъснати транспортни връзки и да развиваме мобилност, достъпност и готовност“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия във видео обръщение, представено на конференциите.Представителят на ЕС също така подчерта необходимостта от създаване на интегриран регионален механизъм за сигурност, способен да предотвратява и своевременно да управлява рисковете.''Ако говорим за сигурност и център за сигурност, това ще бъде първата система за ранно предупреждение в Черно море. Това ще помогне и за разширяване на инфраструктурата и ще осигури наличието на всички необходими съоръжения. Готови сме да предоставим цялата необходима подкрепа на Румъния и България. Това е и принос за регионалната сигурност на Украйна, Турция и Молдова.“ И те също трябва да бъдат ангажирани'', отбелязва Калас.Същевременно тя обърна внимание на хибридните рискове, включително опитите за влияние върху демократичните процеси в региона.Калас потвърди ангажимента на ЕС за стабилност и мир в региона, като подчерта, че заплахата остава дългосрочна."Ние сме ангажирани с изграждането на мир в региона и Европейският съюз играе водеща роля в това. Русия няма интерес от мир в Украйна или в Черноморския регион. Фокусът на Европа е върху европейската отбрана, включително нова стратегия за сигурност за регионите, където сме изправени пред заплахи. Разбираме, че това е дългосрочна заплаха в Черноморския регион и ще се борим за мир в региона'', заключва вицепрезидентът на Европейската комисия.