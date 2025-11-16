Калин Георгиев: 5000-те пенсионери, които работят в МВР, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка
“Пенсионерите, които продължават да работят в МВР не са виновни за тази система. След като законът им го позволява, защо да не се възползват от правото си? Друг е въпросът доколко това е добре за системата и как можеш да ги управляваш, при условие, че те си получили всички бонуси, които един човек получава на края на кариерата си", коментира Георгиев пред NOVA.
Според него 5000-те пенсионери, които работят във вътрешното министерство, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка: “Предполага се, че са опитни служители. Ще бъдат необходими 10 години обучение на нови служители, за да се заменят тези хора."
“За да се направи една реформа са необходими 3 много важни неща. Едното е да знаеш как да го направиш, второто е да знаеш какво искаш да постигнеш, третото е да имаш финансово-ресурсно осигуряване. Ако нямаш едно от трите неща, реформата не е реформа, а е деструкция", смята бившият главен секретар на МВР.
“МВР е система, която защитава демокрацията, но не я практикува, защото е централизирана и йерархична. Поне беше такава", допълни Георгиев.
Според него няма реформи, защото е необходима силна политическа воля: “Последното такова нещо го имаше през 2009 година, когато от 7 главни дирекции в МВР станаха 4. Формира се Главна дирекция "Национална полиция" и ГДБОП".
“Реформите в МВР са една от друга по-лоши и една от друга по-безумни. Но тези, които ни учиха как да правим реформи в Западна Европа, така си реформираха техните служби, че в момента там има градове, в които няма закони. В България не е така", обясни Георгиев.
По думите му навсякъде проблемите с малката и по-голямата корупция съществуват. “При нас имаме и момчета, които се хвърлят и спасяват хора, имаме такива, които ескортират бременни жени с риск за живота си. Има лоши, но и добри служители", каза бившият главен секретар.
“Законите са направени така, че МВР е функция на политиката. Друг е въпросът, че не бива да има политическа злоупотреба с ведомството", смята той.
