Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!

© След участието на един от дежурните адвокати на Румен Радев в една от националните телевизии тази сутрин, вече съм на 100% убеден, че решението, което взехме на заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, е правилно и наложително. Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш министър на МВР Калин Стоянов.



"Точно Димитър Стоянов, по-известен като "Митко СМС-а“, е един от многото от администрацията на президента, който денонощно се възползва от автомобил и шофьор на НСО. Разбирам огромното му желание да продължи да бъде развозван като куфар в един от най-новите автомобили на НСО, марка Mercedes, модел S-класа и да бъде обгрижван от служители на НСО, които при специален режим на движение да го разхождат из София и на територията на цялата страна.



Тук възниква въпросът: в качеството на какъв Митко СМС-а се възползва от тези привилегии, след като неговата длъжност не е сред изчерпателно изброените в Закона за НСО лица, имащи право на подобен транспорт? Отговорът се крие именно в чл. 14, ал. 1, т. 14 от Закона за НСО, която с 8 гласа "За“ в Комисията решихме, че трябва да отпадне. Ако така направеното от мен предложение бъде прието и в пленарна зала, неизбежно на Димитър Стоянов ще му се наложи да слезе от S-класата и да потърси други варианти за своето придвижване. Въпреки че "не се бил хванал като удавник за сламка за тези автомобили на НСО“, след като излезе да се оправдава в ефир, явно болката е голяма от орязването на тази му привилегия.



Димитър Стоянов опита да направи, макар и доста нескопосано, разяснение на определени разпоредби в закона и да внуши, че транспортът за многобройната администрация на президента е нещо по-различно. Нищо подобно, става въпрос за 24-часова възможност за използване на автомобили и шофьори на НСО при специален режим на движение!



След като в продължение на месец Радев избягва въпросите за това, което всички видяхме на 10.08.2025 г. в гр. Варна (президентски кортеж, присъщ за латиноамерикански наркокартел), както и поради липсата на отговори по официални запитвания, в участието си днес Митко СМС-а хладнокръвно излъга и се опита да внуши, че президентският кортеж е от 3 автомобила, а не както всички видяхме, от 7: четири тип лимузина, два високопроходими джипа и един микробус, съпровождани от моторизирани служители, както и автопатрул на ОДМВР-Варна.



Явно само той не е изгледал клипчето с кортежа или счита, че хората са достатъчно заблудени и могат да му повярват. Същият опита да обясни колко точно били хората и автомобилите от НСО, командировани в гр. Варна. Размахвайки някакъв лист за командировки, който може и лично той да е изготвил преди интервюто, Димитър Стоянов смотолеви: "6 човека - 5 пред президенството плюс 1 от НСО с 3 автомобила.“



Г-н Стоянов, Вие шегувате ли се? Останалите четири превозни средства, които явно само Вие не сте забелязали, не са ли автомобили на НСО, управлявани от служители на НСО? Или, ако са лични автомобили, защо се движат при специален режим и са част от кервана на президента? Какви персони са превозвани в тези автомобили, подобни на вас от администрацията или близки, приятели и роднини, на президентската двойка. Отговорите на тези въпроси очакваме вече втори месец.



Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!



Разбирам, че Вие сте един от безценните му съветници, участвал във вземането на важни решения като например създаването на пилотни политически проекти, чийто основни лица по-късно биват определяни от създателите си като "шарлатани" и се отричат от тях, но спрете да се излагате, обикаляйки студията в негова защита. Съветвам Ви да си наплискате лицето със студена вода и да изгледате клипчето, което цяла България видя!", пише още Калин Стоянов.