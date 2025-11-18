Румен Радев използва специално закупена "Шкода“ само и единствено пред камери и публика, на предварително подбрани мероприятия. В останалите случаи се вози в лъскави лимузини и високопроходими луксозни джипове, в което само по себе си няма нищо лошо, тъй като му се полага по закон, но е крайно време този фарс и PR акция да приключат. Това заяви депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.
Според Стоянов в момента президентът Радев манипулира гражданите, представяйки се като "човек от народа“, а реалността според депутата от "ДПС -Ново начало" е друга - откровен популизъм.
В публикацията в социалните мрежи бившият вътрешен министър коментира, че на 16.11 2025 година вечерта, около 19:30 часа, на АМ "Тракия“, непосредствено преди София, е бил засечен кортежът на Радев, "който "тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7, съпровождано от два високопроходими джипа."
Вчера през деня същите автомобили са забелязани да напускат сградата на президентството, а автомобилът, предназначен само за снимки - прословутата Шкода, отново липсва. В подкрепа на горното публикувам кратко клипче и две снимки.
Между другото, нали именно Радев е този, който ежедневно говори за погазване на закона, за злоупотреби и други подобни фрази? Би било добре, докато критикува, да обърне внимание на своите съветници, секретари и определени лица от президентската администрация, които продължават ежедневно и НЕрегламентирано да използват автомобили и шофьори на НСО. Да, слязоха от луксозните лимузини, но веднага се метнаха на други автомобили на НСО, надявайки се, че никой няма да ги забележи, тъй като са по-стари и от по-нисък клас. Номерата им може да минават пред хората, но не и пред тези, които денонощно ги обслужват.
Калин Стоянов: На АМ "Тракия", непосредствено преди София, е засечен кортежът на Радев, който "тактично" е заменил "Шкодата"
Още по темата
/
"ДПС-Ново начало" към финансовия министър: Да се осигури ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация
20.10
Ген. Румен Миланов: Огромна грешка е да се отнема правото на служители на президентската администрация да ползват автомобили на НСО
17.10
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое "морковче"
25.09
Още от категорията
/
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани
08:48
Румен Петков: Бюджет 2026 е със силно социален ангажимент, който през последните 10 години отсъстваше
17.11
Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да правят това, за да не им спрат парите!
17.11
Калин Георгиев: 5000-те пенсионери, които работят в МВР, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка
16.11
Жечо Станков: Задачата на Спецов е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно той е най-правилният човек
16.11
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
16.11
Експерт за "Лукойл": Похвално е, че правителството си свърши работата и няма да се създават трусове на пазара за горива
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Корнелия Нинова: 8 км от околовръстния път на София ще ни струват...
21:32 / 17.11.2025
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
20:04 / 17.11.2025
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде и...
20:04 / 17.11.2025
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
18:09 / 17.11.2025
"Лукойл": Ролята на Спецов е да гарантира стриктно и стабилно упр...
17:19 / 17.11.2025
Мая Манолова подава жалба срещу цената на синя и зелена зона: При...
16:16 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.