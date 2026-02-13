Калин Стоянов в кулоарите на Народното събрание.
Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка.
"Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", подчерта той.
"Трябва да излезе и да отговаря на въпроси Бойко Рашков, който по онова време е раздал значително количество разрешителни за оръжия", каза Стоянов.
Той обвини Рашков за закриването на районното полицейско управление в Годеч и на групи за охрана на държавната граница към "Гранична полиция", което според него е оставило района "тотално необезпечен".
Депутатът от "ДПС - Ново Начало" призова за обяснения от Борислав Сандов, Надежда Йорданова и Николай Денков и попита дали Васил Терзиев е декларирал средствата, които е дал на Калушев.
"Сега имаме основание и повод да проверим абсолютно всички неправителствени организации, свързани с ПП-ДБ и с нейните представители на "Сорос" в България", каза той.
Стоянов нарече групата "психично болни, извратени хора, които за съжаление посягат на най-ценното нещо - на нашите деца". Според него групата около Ивайло Калушев е действала като "затворен кръг", в който на хората е "внушавано" и те са били "обучавани".
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
©
Още по темата
/
Нинова за "Петрохан": Плачът да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици и държавни служители
12.02
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
Коларова за "Петрохан": Истината е, че покрай този случай има много политика и няма как да не се политизира
12.02
Налични са свидетелски показания за сексуални контакти с непълнолетни и малолетни по случая в Петрохан
12.02
Вижте умопомрачителните такси на ЧСУ "Космос", в което е учил Александър Макулев от "Петрохан"
12.02
Още от категорията
/
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
08:42
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап, белязан от по-високи изисквания
12.02
Росен Желязков: Цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност
12.02
Развитие по казуса със скритите камери: ГДБОБ блокира един от сайтовете, в които се разпространяваха видеата
12.02
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор с лицензирана охранителна фирма
12.02
Надежда Рангелова за Националната детска болница: Комуникацията с Министерството на здравеопазването е катастрофална
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жълт код за значителни валежи за утре
22:08 / 12.02.2026
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап...
20:22 / 12.02.2026
Синдикат "Образование" предлага облекчен материал и повече практи...
20:20 / 12.02.2026
Желязков за случая "Петрохан": Това е една голяма национална драм...
20:21 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.