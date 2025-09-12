Калин Стоянов: Наско Атанасов, който често определя президента Радев като "агент на Русия" и "руска матрьошка", гласува странно! Явно не вижда проблем

© Вчера в сградата на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Точка втора от дневния ред беше разглеждането на внесения от мен на 18.08.2025 г. проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана. С исканото изменение, предложих отмяна на чл. 14, ал. 1, т. 14, с който се разрешава администрацията на президента да бъде транспортно обслужвана от НСО. Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов.



"Това е една абсолютно ненужна разпоредба, която дава привилегии на служители на една администрация и превръща НСО в обикновена транспортна компания. Подобна уредба е предвидена единствено за администрацията на президента, но не и за администрациите например на Народното събрание или на Министерския съвет", пише още той.



Припомняме, че вчера по време на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бяха приети на първо четене промени в Закона за Националната служба "Охрана" (НСО).



"Тъй като служителите от администрацията на президента не попадат в обхвата на изчерпателно изброените в закона охранявани лица, с тази разпоредба законът се заобикаля и на значителен брой служители от администрацията на президента се осигурява достъп до автомобили и шофьори на НСО. С други думи служителите на НСО биват принудени да изпълняват функции на таксиметрови шофьори, денонощно превозвайки множество административни служители от администрацията на президента в делнични, почивни и празнични дни, дори до техните родни населени места, които често са далеч от гр. София.



Поводът за моето предложение беше случилото се на 10.08.2025 г., когато цяла Варна беше блокирана заради необосновано раздут президентски кортеж. За случая няма официална информация, но има данни, че в кортежа са превозвани служители от администрацията на президента, както и семейни приятели на президентската двойка. Ако предложението бъде прието, ще прекратим тази порочна практика и ще сложим край на безконтролното разхищение.



След като запознах колегите с предложението и поради липса на желаещи да го дебатират, директно преминахме към гласуване. Предложението бе прието с 8 гласа "за“. Представителят на партия "Величие“ гласува "против“, а трима - двама от ПП-ДБ и един от МЕЧ се въздържаха.



Недоумение предизвика гласуването с "въздържал се" на Наско Атанасов и Бойко Рашков. Наско Атанасов, който често определя президента Радев като "агент на Русия“, "резидент на руските служби“, "руска матрьошка“ и други, с това си гласуване застъпи позиция в защита на президентската институция и не вижда проблем в това хората около президента да бъдат обслужвани от служители на НСО.



Докато ко-лидерчето на коалиционния му партньор Ивайло Мирчев за пореден път заявяваше пред медиите, че "те“ няма да се качат на "руското влакче“ по повод предстоящите вотове на недоверие, Наско Атанасов тържествено му помаха от вагона първа класа на същото това влакче, в което удобно се е настанил.



Г-н Атанасов, последно логото на вашата коалиция гласи: "С Вас" или "Без Вас сме, господин президент?“ Не бързайте с отговора. Добре би било да го консултирате с Кирил, Асен, Лена, Денков, Божанов и Мирчев", отчете още Калин Стоянов.