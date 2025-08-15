Новини
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купуването на противопожарна техника
Автор: Самуил Иванов 14:44
©
Депутатът от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов заяви, че "ДПС-Ново начало" очаква покана за среща между всички политически сили в парламента и вътрешният министър за обсъждане на възможностите за закупуване на летателна техника за гасене на пожари. 

Това той заяви в публикация в своя профил във Фейсбук. 

Калин Стоянов посочва, че е бил провокиран да напише поста от думите на Бойко Борисов, който по-рано днес призова за среща между политическите сили и правителството за определяне на конкретни стъпки за закупуването на техника за гасене на пожарите. 

Ето какво написа той: 

Днес г-н Бойко Борисов коментира обществените поръчки за пожарогасителна техника, за които е разговарял с вътрешния министър Даниел Митов. Предполагам, че става дума именно за поръчките, обявени още по мое време като министър на вътрешните работи по Програма "Околна среда".

Две години по-късно техниката все още не е доставена, което е резултат от тежките процедури по Закона за обществените поръчки и множеството обжалвания между фирмите-участници.

Ние от ДПС-Ново начало, като отговорна политическа сила, подкрепяме призива на г-н Борисов към министър Митов за организиране на среща между политическите партии. Целта е бързи и ефективни решения за закупуване на летателна техника за пожарогасене.

Очакваме покана още през следващата седмица, защото ако не действаме сега, догодина може да сме в същата безизходица и да спорим кое министерство да получи техниката, вместо тя вече да е налична и да спасява животи.

Време е за спешни краткосрочни и дългосрочни решения!

