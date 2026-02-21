Калин Стоянов.
Публикуваме пълния текст без редакторска намеса:
Той заяви, че по никакъв начин нямало да се намесва в кадровата политика на правителството, чиято основна цел, е да потули огромния педофилски скандал с главни герои - видни представители на ПП-ДБ. В тази връзка би било добре Атанасов да отговори на въпроса: през изминалата седмица бил ли е на среща заедно с Атанас Славов и други лица в района на град Правец, където е взето решение, че трябва да бъдат сменени директора на ОДМВР-Област София и началниците на РПУ в гр. Ихтиман, Етрополе и Ботевград?
Според него служебното правителство било на Йотова и Гюров. Това може да е така, но само на хартия. За представителите на ПП-ДБ (партията, която подкрепя педофилите в България), когато служебният премиер е техен човек, принципът им за равноотдалеченост моментално отпада.
Наско Атанасов е един от хората, с които са съгласувани министрите и вицепремиерите в правителството, включително и Стоил Цицелков, осъждан за шофиране след употреба на алкохол и два пъти задържан за притежание на наркотици. За него той лично се е застъпвал, но сега се дистанцира и твърди, че не го познава. Това ми напомня за друг кадър на Наско Атанасов - Живко Коцев, когото той лично предложи и за когото гарантира, че трябва да заеме поста главен секретар на МВР, но впоследствие видяхме как се отрече и от него.
Според "великия“ контраразузнавач Наско Атанасов, за когото публично се знае, че е бил човекът на Косьо Самоковеца в службите, в МВР били наложителни, цитирам, "радикални кадрови промени“. Същият този човек си позволи да обиди всички ръководни служители на цитирам "първите три етажа“, като ги нарече "милиционерски калинки - хора, назначени от досега управляващите да изпълняват политически поръчки".
Според него трябвало да бъдат прегледани всички областни директори на МВР, назначени от мен. Тук е мястото да го информирам, че са останали много малко директори, назначени от мен, и да му припомня, че получих одобрение за всички назначения лично от техния премиер Денков.
На всички е ясно, че вървим по сценария "избори с наше МВР“, написан и станал публично известен благодарение на Асен Василев. Подготвя се невиждана до момента чистка в МВР, която цели да отстрани ръководни служители с дългогодишен опит и доказани професионални качества, и на тяхно място да бъдат поставени послушни хора, които ще имат две основни задачи:
1. Замитане на всички следи по грандиозния педофилски скандал, в който до момента е доказана съпричастността на Надежда Йорданова, Борислав Сандов, Николай Денков, Бойко Рашков, Васил Терзиев, Андрей Янкулов, Владислав Панев и вероятно много други представители на ПП-ДБ.
2. Провеждане на избори с "наше МВР“.
Калин Стоянов: Още един представител на партията, посещавала педофилската секта в хижа "Петрохан", се отрече от служебното правителство
©
Още по темата
/
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
12:06
МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
20.02
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
20.02
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
20.02
Гюров на срещата с ЦИК: Можете да разчитате на пълно съдействие за честни избори, за нас това е е основен приоритет
20.02
Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабинет, влиза с чиста съвест. Поемам отговорност за този избор
20.02
Костадинов: Това правителство определено няма доверие от обществото. Дори Радев се отрече от него
20.02
Още от категорията
/
ОТ ВМРО поискаха президентът Йотова да свика КСНС във връзка с американските военни части на софийското летище
12:06
АПИ припомни денонощния телефон, от който граждани и фирми да получат актуална информация за обстановката във всяка точка
11:27
Новоизбраният генерален директор на БНТ: Ако работим по правилата, няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани
20.02
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
Доц. Златогор Минчев: България задължително трябва да разработи системи за възпиране на дронове
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.