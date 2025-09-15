Калин Стоянов: Президентът Радев да каже как е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга

© Facebook По-рано днес президентът Румен Радев коментира и скандала около предложението НСО вече да не охранява президентската институция. Ето какво заяви по този повод няколко часа по-късно във Facebook бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС - Ново начало Калин Стоянов.



Публикувамеэ текста без редакторска намеса: "След като вчера президентският секретар Димитър Стоянов призна в ефир, че е един от мнозината в администрацията на президента, които ще бъдат ощетени от премахването на привилегията да ползват денонощно автомобили и шофьори на НСО, защото, цитирам: "Така било записано в закона“, днес същото направи и неговият пряк началник президентът Радев.



Не е срамно да признаеш, дори и публично, че се чувстваш силно некомфортно, когато започне отнемането на различни привилегии, които си ползвал с надеждата, че това ще остане незабелязано, независимо от факта, че е коствало огромен държавен финансов ресурс. Както гласи една поговорка, подходяща за случая: "По-добре късно, отколкото никога.“ С други думи по-добре сега да свалим Митко SMS-а и подобни на него от лъскавите возила на НСО, отколкото никога.



Въпреки че Радев "изобщо не искал да коментира тази тема“, днес отново, видимо изнервен, започна да обяснява, че промените в закона за НСО, с които ще преустановим използването на автомобили и служители на НСО за превоз на множеството подчинени в президентската администрация, били проява на противопоставяне.



Пред медиите днес Радев призна, че незнайно защо раздутата президентска администрация е единствената държавна институция, която ползва автомобили и шофьори на НСО. По негови думи, ако му се осигурят "бюджет, парк, коли и шофьори“, нямало проблем това да не бъде НСО. Правилно, именно за това говорим. Очевидно този път президентът е съгласен с предложените промени в закона и е осъзнал, че неговата администрация по нищо не се различава от останалите администрации и затова не следва да се възползва от привилегията да бъде специално обгрижвана от НСО.



Всички ние ще следим стриктно какви автомобили ще бъдат закупени за служителите от президентската администрация и най-вече да не са подобни на тези, с които се возят членовете на неговото семейство. Между другото, добре би било президентът да отговори на въпроса, на какъв принцип е взето решението, една от малкото чисто нови лимузини марка BMW, модел 750 Е, да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга.



Има множество въпроси, които предстои да бъдат зададени на президента Радев и които са свързани с целия му престой в президентството. Но нека не бързаме, засега той отказва да отговаря на каквито и да било неудобни въпроси и предпочита да крие истината!".