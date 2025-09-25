Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое "морковче"

© Днес, в своя типичен стил, върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество. Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов.



Ето какво още пише той:



"Съгласен съм с метафората за "изграждане на стена“, но тя категорично трябва да бъде насочена именно към Радев. Крайно време е да се ограничи възможността на този самозабравил се човек да се меси по какъвто и да е начин в дейността на изпълнителната власт.



Радев, който "произвежда“ партии на килограм и дори съдейства на някои от тях да влизат през задния вход в Народното събрание, говори за "ортаци“ в политиката. Нека не забравяме, че именно той е "кръстникът“ на партия "Продължаваме промяната“, която впоследствие лично нарече "шарлатани“ тогава, когато разбра, че са излъгали и него.



Той създаде тази формация, чиито горчиви плодове все още берем в резултат на некадърното им управление. И колкото и двулично да се опитва да се разграничи от тях, това няма как да се случи, защото техният лозунг все още гласи: "С вас сме, господин президент.“



За "моркови и тояги“ говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое "морковче“ от онези, които му влачат част от неговата администрация, използвайки дори "придворната“ му таксиметрова компания НСО.



За "бухалки в държавния апарат“ говори човекът, който еднолично и чрез своите политически "рожби“ управляваше държавата в продължение на 4-5 години, като без притеснение ударно назначаваше свои хора във всички министерства, агенции, бордове на директори, служби и т.н. И до днес на различни постове в държавната администрация стоят именно кадри, назначени от Радев.



Последният отказва да приеме факта, че в момента страната се управлява от редовно правителство, а не от назначен и контролиран от него кабинет. Ясно е, че стабилизирането на България и усилията на правителството да решава проблемите на хората видимо изнервят Радев, който се чувства най-комфортно тогава, когато цари несигурност, хаос, анархия и корупция, от които той черпи своята сила.



А що се отнася до НСО, все още очаквам отговори на въпросите, които официално зададох на Радев, във връзка със събитията от 10.08.2025 г. във Варна: необосновано многобройният президентски кортеж, който блокира целия град. Освен това обществото очаква обяснение и за семейния подарък на съпругата на Радев, автомобил BMW 750e хибрид, закупен със средства на държавата".