Калпав тротинеткаджия се нацепи в кола

© Илюстративна снимка Вчера надвечер на улица в Кърджали, водач на индивидуално електрическо превозно средство, изгубил контрол и се блъснал в лек автомобил.



При ПТП леко е пострадал водачът на ИЕПС – охлузни рани на ляв крак.



Алкохолните проби на водачите са отрицателни.



Съставен е АУАН.