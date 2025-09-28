Новини
Камен Донев: Моментната стойност е много голяма, надявам се да е дълготрайна и да донесе до нови такива неща
Автор: Екип Ruse24.bg 19:30Коментари (0)0
© bTV
"Дощя ми се да имам самолет, да хвръкна до Манила. Паля го, взимам приятели и отивам. Ще извикам Том Круз да пилотира, има кой  да извикам“. Това заяви актьорът и режисьор Камен Донев.

"Това е велико нещо, велико преживяване, като постижение е нещо невероятно. Щастлив съм, че преживях това, защото е истинско. Добре, че са тези спортисти, да вземем кислород“.

Донев коментира и жеста на Симоне Анцани към българското либеро Дамян Колев, който го утешаваше след загубата през мрежата.

"Това е човещината, големите сърца, големите спортисти, големите хора. Когато милиони хора се докосват до нещо, което ги превръща в щастливци заедно, прави ги да светят ярко“, каза още Камен Донев. 

"Моментната стойност е много голяма, надявам се да е дълготрайна и да донесе до нови такива неща. Те в момента вдъхновяват – не само спортисти, а всички“, каза още актьорът пред bTV.

 "Виждаме как няма нищо случайно. Това е труд, работа, възпитание, подготовка, дисциплина. Няма загадка и сензация в това. Колективът е нещо много важно, виждаме сензация на спортния дух, който взима огромен връх. Това заедно да го направят, това е велика работа. Поклон пред родителите, треньорите, федерацията“, коментира още Донев. 

По думите оттук насетне момчетата имат много отговорности, а пътят им предстои да става все по-стръмен и интересен.

"Много хора бъркат смирение с примирение. Духът на човека е това, което прави чудесата. Има много примери, в които виждаме постижения на духа, които изумяват и винаги ще изумяват“, каза още актьорът. 

"Ние сме прекрасна нация – силни хора, с чувство за хумор, с усет към пулса на живота, борбена нация, просто трябва да изстържем една мръсотия, която се натрупа през последните 35 години. Мисля, че това ще стане. Трябва да имаме самочувствие“, каза още Донев.

