Камен Донев: За какво си жив тогава? Иди някъде и се застреляй

Ниска култура, егоцентризъм, безверие, подигравчийска природа, злоба, завист, мързел – много са факторите, които ни пречат да сме обединени като общество, каза актьорът Камен Донев.



"Сякаш като в инкубатор през последните 20-30 години избуяха в българина. Много скрита мръсна пяна излезе на повърхността“, смята той.



Според него обществото ни е объркано, защото стана така, че ненормалното е нормално.



"Хората започнаха да свикват да живеят с това, че не трябва да има борба – борба в духовен аспект. Сега борбата е за това кой може да надделее над другия. Няма борба към нас самите“, каза пред бТВ Камен Донев.



По думите му българите са "хранително религиозни“, защото с празниците се свързва единствено това "да се заколи нещо, да се изпече на скарата, яйца да се чукнат, да се набухат всички с козунаци хубаво.“



"Слава богу, не всички са така. Но се опасявам, че голям процент е това“, допълни Донев.



За хората, които казват, че не се интересуват какво се случва в държавата, той каза: "Това е една глупава мимикрия, едно маймунско поведение. Едно глупаво себезачеркване. Не е за хвалба да казваш – "не гледам, не се интересувам“. За какво си жив тогава? Иди някъде и се застреляй, като не се интересуваш от нищо.“



"Цялата тази простотия, която се изля в държавата под формата на поп фолк, на мутренско поведение и арогантност – за всичко това сега жънем плода. Ролята на политиката е огромна. Вижте как говорят политиците, как се държат. И те дават този пример“, смята актьорът.