© Фейсбук Както вече Plovdiv24.bg ви информира, шофьор загина при тежък пътен инцидент на столичния бул. "Ботевградско шосе" вчера.



По първоначални данни той е самокатастрофирал и се е ударил в дърво. Произшествието се е случило около 9:30 часа. Изясняват се причините за сблъсъка.



Днес се появи и видео от пътнотранспортното произшествие. Кадрите са заснети от разположена на известно разстояние камера.



Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики скоростта на движение на колата е била 218 км/ч. От днешното видео обаче става ясно, че вероятно тя е била доста по-ниска.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.