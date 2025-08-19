© Лек автомобил с пловдивска регистрация РВ6635НА направи голяма глупост на АМ "Тракия", окято едва не доведе до тежък пътен инцидент, научи Plovdiv24.bg. Става дума за брутално включване към магистралата.



"Ето, скъпи приятели, как не трябва да се излиза на магистралата. Аз, карайки със 135 км/ч в крайна лява лента. Човекът се включва отдясно в магистралата и се опита буквално да ме избута в мантинелата и добре, че набих спирачки", споделя авторът на видеото.



