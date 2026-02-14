Камери в кухнята, хола, детската стая, дори в тоалетната: Хакер може лесно да влезе в личното ви пространство
©
"Прахосмукачките, хладилниците и всякакви домашни устройства вече имат интернет камери, които улесняват работата им. Тези устройства са постоянно включени в интернет и имат достъп отвън. Затова трябва да бъдат защитени“, предупреждава киберекспертът Явор Колев.
Обективи може да има навсякъде - в кухнята, хола, детската стая, дори в тоалетната. А според специалистът първата и най-важна стъпка е смяната на фабричните настройки. По подразбиране много устройства идват с потребителско име и парола "admin“. Именно това ги прави лесна мишена.
"Например някой може да попадне на вашата камера по сериен номер, когато изписва "admin". Хакер, който търси, може много лесно да влезе във вашето устройство и личният ви живот престава да бъде личен“, обяснява експертът по видеонаблюдение Светослав Димитров.
Проверка в сайта hacked.camera показва, че близо 9 милиона камери по света в момента са уязвими. Само в София компрометираните устройства са около 4500. Подобен мащабен пробив имаше и преди месец, когато над 120 000 камери в Южна Корея бяха хакнати. Част от тях са били в частни домове, гинекологична клиника, караоке зали и студио за пилатес. Случаят предизвика вълна от видеа в TikTok, в които потребители показват как проверяват за скрити камери около себе си.
Според експертите съществуват и устройства, с които могат да бъдат засечени нерегламентирани камери като те улавят сигнала или отразяването от обектива. Но ако нямаме специализирана техника, рискът остава.
Скритите камери могат да бъдат вградени в часовници, зарядни устройства, ключове, датчици за дим или шпионки на врати. Продажбата им не е незаконна, а търговците рядко питат за какво ще бъдат използвани.
Третият начин за наблюдение е през лаптопа или телефона. "Има много спам кампании, които твърдят, че са ви заснели, докато гледате порнографско съдържание. В повечето случаи става дума за измама, но е възможен достъп до компютри и телефони от организирана престъпност“, казва Явор Колев пред NOVA.
Решението според специалистите не е в паниката, а в превенцията – по-сложни пароли, двуфакторна идентификация и редовни актуализации на софтуера.
Още по темата
/
Развитие по казуса със скритите камери: ГДБОБ блокира един от сайтовете, в които се разпространяваха видеата
12.02
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор с лицензирана охранителна фирма
12.02
Божанов за записите от козметични салони и АГ кабинетите: Председателят на КЗЛД още учи какво е "бисквитка"
06.02
Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, където е недопустимо, откажете услугата!
06.02
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
05.02
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
05.02
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Още от категорията
/
Управителят на Централната банка на Гърция: Еврото не е автопилот. Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
09:09
Евгени Кръстев за Мюнхенската конференция за сигурност: Приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка
13.02
Психолог за социалните мрежи: Разглеждаме проблема така - защо това дете стои там, какво му дава
13.02
Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните стоки, чиято цена за последните години, не е претърпяла изменение, въпреки инфлационния натиск
13.02
Национална мрежа за децата: Случаят "Петрохан" показа два дълбоки проблема, сред тях е вулгарният език в публичното пространство
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ивайло Мирчев: С известна изненада открих, че приоритетите на пре...
22:57 / 13.02.2026
Иво Сиромахов: Проблемът на българина е свързан с начина, по койт...
22:58 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.