Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече очакват глоби от тол камерите
Автор: Екип Ruse24.bg 09:35Коментари (0)57
©
900 са нарушителите за първите часове, откакто тол камерите вече засичат средната скорост, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Средната интензивност е четирима нарушители в минута, което е висока интензивност.

В тъмната част на денонощието нарушенията са повече от два пъти в сравнение със светлата част на денонощието, сочат още данните.

"Ако за средна скорост в тестовите периоди регистрирахме между 1% и 0,8%, на базата на данните в момента са 2,3% за тази нощ“, обясни пред бТВ проф. Асенов.

"От 582-ма нарушители имаме 64 тежкотоварни камиона, които са с превишена скорост, като най-високата скорост, отчетена за камион, е 162 км/ч на АМ "Тракия“. Ограничението за тировете е 90 км/ч“, посочи той.

Рекордьорът, който е засечен тази нощ, се е движил с 222 км/ч. Той е минал с тази скорост покрай отбивката за Ихтиман. За това нарушение законът предвижда глоба от 850 лв.

Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Добри Дъбник – Телиш.

"Много често говорим за тази отсечка и отново там, на току-що ремонтиран участък, имаме 193-ма нарушители“, каза директорът на Националното тол управление.

"Средната скорост е по-скоро превантивна мярка. Тя е модел за формиране на нов тип отговорност във водачите. В съседните държави като Сърбия и Турция виждаме, че тя действа много ефективно върху пътния травматизъм“, посочи той.

"19,7% е увеличението на интензивността на трафика, особено през месеците от април досега. Рисковият фактор интензивност и плътност на трафика също влияе върху катастрофите и травматизма“, обясни проф. Олег Асенов.

По думите му всяка катастрофа и събитие на пътя е резултат от действия на различни видове рискови фактори и плътността на трафика е един от тях.

"Още следващата седмица ще добавим още четири отсечки, като имаме амбицията до края на годината да покрием 1200 км“, посочи проф. Асенов.

Още по темата: общо новини по темата: 22
07.09.2025 »
05.09.2025 »
01.09.2025 »
20.08.2025 »
19.08.2025 »
16.08.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
10:36 / 05.09.2025
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
18:11 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:38 / 05.09.2025
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
15:53 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
12:10 / 05.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трамвай дерайлира в Лисабон, има загинали
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Световна черна хроника
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: