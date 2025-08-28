Камион с българска регистрация се преобърна в Турция 

© Регистриран в България камион, натоварен с материали за външна облицовка, който е тръгнал от Балъкесир за България, загуби контрол и се преобърна на 37-ия километър от магистралата Балъкесир-Бурса. Шофьорът се е измъкнал като по чудо, пише турския вестник Merhaba.



Според получената информация, българският шофьор е загубил контрол над камиона по причини, които все още не са установени. Превозното средство се е преобърнало настрани от пътя, но шофьорът е излязъл невредим. Медицински екипи са пристигнали на мястото и са прегледали шофьора. Установено е, че няма наранявания.



Инцидентът е причинил щети на камиона и на покривните материали, които е превозвал. Разпръснатите по пътя материали са причинили кратко прекъсване на движението.