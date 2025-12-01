Камъни, бомбички, бутилки и лютив спрей пред централата на "ДПС-Ново Начало"
Ескалацията е сериозна, а полицейското присъствие е засилено. Граждани пък се оплакват, че са пръскани с лютив спрей. Полицията подгони протестиращите, а те от своя страна насочиха гнева си към жандармерията, заради това, че ще получат по 400 лева бонуси за Коледа.
От СДВР заявиха за "Фокус", че за момента няма задържани лица. На място има линейка.
Още по темата
/
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
20:43
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
13:59
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
12:28
Още от категорията
/
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител в измама заради рибарско пристанище. Искали да приберат 3,4 млн. евро
11:07
Полк. Цуров: Русия изобщо не се интересува от плана за примирие. Той е направен така, че Украйна да не го приеме и да бъде виновна
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.