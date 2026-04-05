Ивайло Илиев е кандидат за народен представител от листата на "Прогресивна България". Той е от младите кадри, желаещи да се изявят политически, и към момента е студент по медицина, което го прави и пряко засегнат от състоянието на здравеопазването. В своя публикация в социалните мрежи той задава реторичния въпрос "Има ли условия за работа?".

Ето и какъв е отговорът, който младият кандидат-депутат дава:

"Това не е изоставена сграда. Това е болница в България. Тук лекуваме хора. Тук работим. Тук трябва да има стандарт, а има:

- стари настилки

- мизерни помещения

- условия, koumo не отговарят за 2026г.

И после въпросът е защо лекарите напускат? Не, истинският въпрос е: Кой би останал? Искаме модерна медицина, но я правим в среда, която я убива. Говорим за реформи, а игнорираме най-очевидното - условията, в които работят хората. Това не е просто проблем. Това е унижение към медицината и към пациента. Ако не можем да осигурим нормална среда, няма как да имаме нормална система. Промяната не започва от обещания. Започва от това, коетo виждате на тези снимки".