Кандидат-шофьорите ще плащат двойно
Защо е покачването на цената?
Недоволство в социалните мрежи има заради почти двойното увеличение на цената на курса по оказване на първа долекарска помощ към Българския червен кръст за кандидат-шофьорите. Оказва се, че обучението за оказване на първа долекарска помощ вече струва значително повече. Вместо 100 лева – сега цената е 96 евро.
От Българския червен кръст обясняват, че увеличението е вследствие на промени в нормативната уредба за обучението по оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства. Според новите изисквания курсът вече е с продължителност 12 учебни часа, вместо досегашните 8.
"12 учебни часа означава, че задължително преминаваме на двудневно обучение, тъй като законите в България не позволяват повече от 8 учебни часа да се водят в един ден. Така че БЧК трябваше много бързо да настрои своята система, включително с лектори, които са висококвалифицирани лекари и работят в лечебни заведения“, твърди д-р Надежда Тодоровска, зам.-директор на БЧК пред БНТ.
Увеличението на часовете цели по-добра подготовка на бъдещите водачи.
Георги Бързаков, пътен експерт към АКАБ: "Все пак важен е крайният ефект – всички бъдещи кандидат-шофьори, всички по чл. 157, които се явяват за свидетелство, да могат след това да са предвидливи на пътя и когато се случи инцидент, да могат да помогнат на пострадалите.“
Николай Галчев, инструктор: "Който иска да е подготвен, може и за един ден, може и за два дни да се подготви. Не е проблем. Просто желанието за подготовка е по-важно според мен.“
Новите промени предвиждат и по-гъвкава форма на обучение – част от теорията вече ще може да се провежда онлайн.
"50% от теорията може да бъде в онлайн среда. И тази подготовка да се направи самостоятелно вкъщи за тези, които са по-можещи да се ориентират в тази информация – в теоретичната част. С което ще позволим и тази цена на курса да спадне", допълва д-р Тодоровска.
Предвижда се и промяна в издаването на удостоверенията за преминат курс – вместо на хартия, те ще бъдат електронни.
Д-р Надежда Тодоровска, зам.-директор на БЧК: "Има много подобрения, които ще облекчат именно тези млади кандидат-шофьори в процеса им на получаване на шофьорска книжка. БЧК прави необходимото административно и технологично, със софтуерни програми и с всичко останало, да обезпечи този процес и това да стане възможно най-скоро. Надявам се още през следващия месец това да се случи, но вече зависи от МВР и от Министерството на електронното управление.“
Младите кандидат-шофьори не са сигурни дали повече часове означават по-добра подготовка. Но са категорични – по-високата цена на курса няма да ги откаже от желанието им да получат шофьорска книжка, пише pariteni.bg.
