Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кандидатурата на Карина Караиванова за подуправител, ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка( БНБ), е внесена в Народното събрание, показва справка на интернет страницата на институцията.

Припомняме ви, че Караиванова беше номинирана от гуверньора на централната банка Димитър Радев на 4 март, а до тук се стигна след доскорошният подуправител на БНБ Андрей Гюров подаде оставка и стана служебен министър - председател.

Мотивите за предложението, внесено в НС, са следните:

Карина Караиванова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране с над 20 години опит в българската държавна администрация и международни институции. Тя е била заместник-министър на финансите (2012–2016 г.), председател на Комисията за финансов надзор (2016 г.) и представител на България в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Караиванова има опит и в академичната дейност като преподавател във Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Тя е магистър по финанси и банково дело и притежава редица професионални квалификации.

Народното събрание прие процедурни правила за избор на подуправител на Българската народна банка (БНБ). Управителят на банката предлага кандидат чрез председателя на парламента, а документите се публикуват на специализиран сайт на НС поне седем дни преди изслушването в Комисията по бюджет и финанси.

Гласуването ще бъде явно чрез компютъризираната система на парламента, а кандидатът се счита за избран при повече от половината гласове на присъстващите депутати. Ако не бъде избран, ще се открие нова процедура.