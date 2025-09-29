Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа

© В петък, благодарение на прокуратурата, служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа. Това каза министър Гроздан Караджов пред журналисти.



"В четвъртък е подаден сигнал за куропционни действия. Тези действия са наследени от предишен период. Двамата служители са назначени през 2020 година", уточни той.



"Всеки, който се позволи да работи по "стария начин" ще среща такава реакция от наша страна", категоричен е Караджов.