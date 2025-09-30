ЗАРЕЖДАНЕ...
|Караджов: Срам и позор! Полагам всячески усилия да се отървем от този недъг
"За конкретния случай мога да кажа, че е срам и позор. Това, което се е случило е срам и за мен, защото макар и само от 8 месеца, полагам всячески усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за нас като агенция, той е бич за цялото общество", каза Караджов.
Министърът поясни, че периодично проверяват всеки сигнал за подобни корупционни действия:
"До този момент, за да не си помислите, че това е нещо кампанийно покрай известността на Роби Уилямс става ясно, че ние за 8 месеца имаме уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с подобно взимане на рушвети, по-скоро взимат някакъв рекет. Тези 7 човека са уволнени след като е направена проверка, но за съжаление събраните материали, т.е. хората, които са подали сигнала, не са пожелали да ги подпишат. И когато нямаме годни за пред прокурора и МВР материали, за нас остава избора - ето, по закон сме си свършили работата, стига толкова, другият е този, който съм въвел - нулева толерантност към корупцията."
Всякакъв такъв тип информация, която дори малко дава основание да се предположи, че се правят корупционни действия, тези 7 души бяха уволнени, уволнен е и този сегашният последния, уточни Гроздан Караджов пред БНТ.
По думите му хората, които подават сигнали се страхуват, те са представители на транспортни фирми, че колегите им или някой друг, властта - най-общо казано, ще направи след това "чадър" те ще са потърпевши:
"Започна първото разчупване на леда. Последната преписка, по която работихме миналия месец, всъщност вече е с подписите на наши служители. Започнаха да се охрабряват и наши служители и да разказват в писмен вид с подписите си къде техните началници ги натискат да "събират" пари", поясни транспортният министър.
Според него се говори за престъпление - взимане на рушвет и склоняване за взимане на рушвет, по-скоро за злоупотреба със служебно положение.
