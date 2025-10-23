Гроздан Караджов по време на посещение в депата на БДЖ–Пътнически превози в Русе, Горна Оряховица и Мездра.
"До доставката на новите влакове трябва да сме осигурили надеждни места за тяхното съхранение и поддръжка. Без модерни експлоатационни бази новият подвижен състав ще бъде изложен на риск от по-бързо амортизиране и вандализъм“, подчерта Караджов.
Той напомни, че депата на БДЖ са изградени преди повече от 60 години и оттогава не са модернизирани. В сегашния си вид те не отговарят на изискванията за обслужване на новите електрически мотриси. "Въпреки остарялата инфраструктура, в предприятията са натрупани ценен опит и умения от персонала на БДЖ–Пътнически превози, които ще станат основа за новия модел на експлоатационна поддръжка. Грохнали са сградите и машините, но железничарският дух е жив в сърцата и душите на железничарите от БДЖ", допълни той.
"Наличните халета са твърде къси, не разполагаме с машини за измиване на влаковете, нито с вакуумни системи за почистване на тоалетните, а остават по-малко от шест месеца до началото на доставките на новите мотрисни влакове. Затова трябва спешно да започнем ремонтите и разширяването на халетата, съобразени с габаритите и технологичните изисквания на новите влакове“, посочи вицепремиерът.
Караджов отбеляза, че ще настоява в бюджета за 2026 г. да бъдат осигурени средства не само за трите основни депа – София, Пловдив и Горна Оряховица, но и за още пет спомагателни експлоатационни точки за обслужване на пътническите влакове в крайни точки от маршрутите им – във Видин, Русе, Варна, Бургас и София.
"Без адекватни условия за поддръжка и опазване на новия подвижен състав ще похабим инвестиция от почти два милиарда лева. Трябва да действаме незабавно“, категоричен бе Караджов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.