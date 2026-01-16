Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
©
"Вече е 16 януари, масово се връща в евро. След 1 февруари ще има ли санкции за търговците?", питат от "Възраждане".
Министърът в оставка Гроздан Караджов е категоричен, че няма масова практика за това.
"Наличието в БНБ съществува и съществуваше и от 5 януари. В началото имаше леки затруднения във връщането на евро. Той сподели опит, че дори в малки квартални магазини му връщат рестото в евро.
Караджов сподели, че интересът на хората да обменят левовете си в евро е огромен, дори и сред най-възрастните.
"Българските граждани са щастливи и искат да обменят парите си в евро", каза още той.
Още по темата
/
Финансовият директор на най-големия частен работодател в България: Превърнахме се в най-използвания банкомат в страната
15.01
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
14.01
Радомир Чолаков: В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са държавните органите
14.01
Окръжният прокурор на Русе: Част от фалшивите банкноти са били насочени към малки населени места
14.01
Още от категорията
/
Георги Георгиев: Имотните измами не са спорадично явление – това видях с очите си за тази една година работа в Министерство на правосъдието
09:55
Бивш председател на ЦИК: Радикалните промени в последния момент биха довели до още по-голямо недоверие
15.01
Жечо Станков: Българите плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в Европа
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.