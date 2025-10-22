Гроздан Караджов на брифинг в Русе днес, предаде репортер на "Фокус".
"Затова с внасянето на Закона за обществения транспорт, което ще се случи до края на годината, трябва да се започне работа по наредбите, които да регулират тези въпроси. Длъжни сме поне 3 пъти на ден да осигурим удобен обществен транспорт за всички български граждани, без значение колко отдалечено и малко е населеното място, в което те живеят", каза още министърът.
Това е голяма реформа, за която са предвидени 3 години, стартирайки от 1 януари.
"Надявам се да имаме достатъчен и удобен транспорт, като водеща роля ще има железопътният", допълни Караджов.
