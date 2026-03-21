Красимир Каракачанов в ефира на NOVA NEWS.
По думите му двамата лидери подценили готовността на иранците да се съпротивляват. Градското население не харесвало духовните правила, но според Каракачанов убийството на духовния лидер на шиитите автоматично го превръща в мъченик на вярата и сплотява нацията.
"Няма как да видим нещо подобно като във Венецуела, защото там Мадуро беше "сготвен“ от собствените си приближени“, добави той. Каракачанов подчерта, че Иран и Венецуела са много различни.
"Основната цел на Израел е промяна на режима, а не сделка, както във Венецуела. До смяна на режима може да се стигне само при успешна сухопътна операция, която към момента се готви, но Тръмп дава противоречиви сигнали. Междинните избори през ноември притесняват американския политически контекст“, добави той.
По думите му мотивите на Израел и САЩ за войната в Иран са различни. За Тел Авив е въпрос на оцеляване на държавата, а за САЩ – геополитически баланс и запазване на Америка като основен световен фактор, оспорван от Китай и Русия.
Каракачанов смята, че големите печеливши от войната в Иран са САЩ и Русия. Той отрече, че Путин е изоставил Техеран и добави, че Москва предоставя на Иран сателити, чрез които страната нанася точни удари върху американски бази. Според него падането на режима в Иран би дало на Китай и Русия нов фронт зад гърба им.
По отношение на вътрешната политика Каракачанов заяви: "Политиката на следващото българско правителство трябва да е коренно различна от последните и да защитава националния интерес. Това не означава анти-европейско поведение, а отстояване на интересите на страната. ЕС, колкото и да се опитват да го направят федерална държава, остава съюз на суверенни държави, които защитават собствените си интереси“.
"На някои места "Прогресивна България“ е предложила на представители на ВМРО места в листите си“, заключи Каракачанов.
МВнР: Призоваваме да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток
12:58
Още от категорията
/
Теодор Славев: Борбата за третото място и броят на партиите в 52-ото НС са основните интриги, очаквам активност над 50-60%
10:13
ИРПС: Държавата ще финансира някои политически участници за изборите с над 310 хил. евро за медийни пакети
08:47
Петър Кичашки: Гюров не си дава сметка, че удря националните геополитически интереси на България
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
