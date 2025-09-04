Новини
Каракачанов: Не виждам проблем български политици да развиват отношения с Китай
Автор: Екип Ruse24.bg 18:49
©
"Тръмп опъна червения килим пред Путин, срещна се със Си Дзинпин. Светът не се заключва в границите на ЕС, светът е нещо много по-голямо. Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай“.

Това заяви Красимир Каракачанов, историк и лидер на ВМРО.

"Аз съм бил вицепремиер, той (бел. ред. вицепремиерът) е длъжен да уведоми премиера къде е. Като министър носиш отговорност за даден ресор и отсъстваш от държавата. Пуска се уведомление до МС, че някой ще те замества. Не знам защо премиерът разигра тази сцена, че не е знаел“. 

Темата с посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на регионалното развитие Иван Иванов в Китай коментира и историкът проф. Милко Палангурски. 

"Отиват на сборище, където са хора извън нашия съюз и извършват историческа диверсия, срещат се с хора, които са ни обявили за вражеска държава. Да спрем с това навеждане“, посочи историкът пред bTV.

