Êàðàÿí÷åâà ðÿçêî ñè ïðîìåíè ìíåíèåòî: Çàìðàçÿâàíåòî íà äåïóòàòñêèòå çàïëàòè íå å ïîïóëèçúì

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"Â áåçïðåöåäåíòíà ñèòóàöèÿ ñìå è íà ìîìåíòè âñÿêî ðåøåíèå èçãëåæäà ïðåäïîñëåäíî. Ìèñëÿ ÷å ùå ïîìîãíå, àêî ñè êàçâàìå ïî-÷åñòî "ñãðåøèõ, èçâèíåòå“. È íå, íå ãîâîðÿ çà åêñïåðòèòå è ëåêàðèòå, ìàêàð ÷å ùåøå äà å äîáðå ÑÇÎ äà áÿõà âçåëè äà ñå ðàçáåðàò íàé-ïîñëå ïî âúïðîñà çà ïîëçàòà îò ìàñêèòå. Ãîâîðÿ çà ñåáå ñè. Ñíîùè êàçàõ ïî áÒÂ, ÷å çàìðàçÿâàíåòî íà äåïóòàòñêèòå çàïëàòè å ïîïóëèçúì. Ñãðåøèõ. Èçâèíåòå. Íå å ïîïóëèçúì íå çàùîòî õàçíàòà íÿìà äà óñåòè íàøåòî çàìðàçÿâàíå. Íå å ïîïóëèçúì, çàùîòî å ðåäíîòî íåùî, êîåòî äà íàïðàâèì â ìîìåíòà. Ìîæå äà íå å êîé çíàå êîëêî ïîëåçíî, íî å ðåäíî. Ñíîùè ñãðåøèõ, äíåñ ñå èçâèíÿâàì. À âèå áúäåòå çäðàâè è ñå ïàçåòå!"









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