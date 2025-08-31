Новини
Карбовски: Идиоти? Не. Крадци!
Автор: Екип Ruse24.bg 09:47
©
Мартин Карбовски коментира в социалната мрежа инцидента с влак на БДЖ, който дерайлира по линията Бургас - София.

"БДЖ праистория.

Дайте си сметка: вагон дерайлира, машинистът сигнализира на идващия влак да намали - с шапката си. Влаковете не комуникират с диспечер. Или помежду си. Или въобще как?!?

2025-та година. Идиоти? Не.

Крадци.", написа той.

