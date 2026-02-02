Законът за достъп до дефибрилатори на обществени места прави от обикновените свидетели – спасители. Това заяви кардиологът проф. Иво Христов.По думите му нормативната уредба помага на случайните минувачи да използват устройствата при нужда, без някой да има укор към тях, когато пациентът почине."Сърдечният арест е спасяемо състояние, но само ако имаме навреме първа помощ и дефибирилация. Масажът в сърдечната област поддържа живота в сърдечната област, докато се направи втората стъпка - дефибрилацията“, каза пред bTV кардиологът.Той е категоричен, че устройствата трябва да се поставят на широкодостъпни места, защото никой не е застрахован срещу сърдечен арест."Първият белег е безсъзнание, след това трябва да проверим белези на дишане и на сърдечна дейност – пулс и дишане. Ако ги няма тези дейности, той има прекратена циркулация, сърцето не работи. За да бъде рестартира, трябва да се направи електрически разряд – дефибирилацията“, обясни проф. Петров.Кардиологът обясни, че дефибрилаторите за обществено ползване се командват от изкуствен интелект и с гласови сигнали напътстват хората как са бъдат използвани. Проф. Петров каза още, че ако човек стане свидетел на подобен инцидент – не трябва да остава пасивен, а да се опита да помогне.Проф. Петров посочи, че все още не е поет ангажимент кога и къде ще бъдат поставени дефибрилатори. По думите му предстои да се изготви ръководство как да се използват устройствата.Той даде пример с Милано, където дефибрилатори са инсталирани на 20 точки. След анализ се оказва, че някои устройства се използват повече и в този район са удвоени – гари, летища, спортни и концертни зали, метростанции, молове."В процеса на изготвяне на закона установихме, че в огромна част на българските болници във фоайетата няма дефибрилатори, където чакат огромен брой пациенти. Призивът ми е към всички болници – да имат дефибрилатори във фоайетата“, допълни проф. Петров.