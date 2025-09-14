ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Кардиолог: Всеки метаболитен проблем на организма върви ръка за ръка с наднормено тегло
"Молекулата би могла да е полезна за пациентите, които не успяват да достигнат контрол на кръвното си с обичайните лекарства, които приемат. Това е изключително важно, тъй като повишеното налягане е свързано с висок сърдечно-съдов риск за тях", обясни кардиологът. Според д-р Ташева част от рисковете за сърдеченото здраве, наред с хронични и вродени дефекти, е също наднорменото тегло. Около 2,5 милиарда души в света са с наднормено тегло.
"Дори и малко повишение на телесното тегло може да доведе до повишение на сърдечно-съдовия риск с около 15%. Затлъстяването е много сериозен хроничен проблем и не бива да се пренебрегва – за съжаление всеки метаболитен проблем на организма върви ръка за ръка с наднорменото тегло", обясни д-р Ташева. По думите й, за качествена диагностика на проблема е необходима профилактика и навременно лечение. В тази насока специалистът отчита позитивна тенденция - именно нарастването на броя на пациенти, които пожелават скрининг без явно изразен здравен проблем.
"Напоследък идват все повече пациенти, които нямат установено сърдечно заболяване и не се налага да приемат медикаменти за сърдечно-съдови заболявания. Това е така наречената първична профилактика", каза още тя. По думите й се наблюдава и ръст на на все по-младите хора с високо кръвно, като това също се дължи на нарушено метаболитно състояние на организма.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: