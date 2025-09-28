Новини
Кардиолог: Всички тези фактори водят до сърдечно-съдови заболявания
Автор: Екип Ruse24.bg 10:41
© bgonair
Световният ден на сърцето ще бъде отбелязан на 29 септември 2025 г. Около този ден винаги мислим повече за здравето на сърцето си.

"Световният ден на сърцето е мотив да си пожелаем да бъдем здрави, но също така да си дадем сметка, че в България имаме много да постигаме от гледна точка на предпазване от сърдечно-съдови проблеми. Превенцията, профилактиката е ключов момент", каза кардиологът проф. д-р Иво Петров.

Именитият лекар изрази съжалението си, че погледът на хората, които управляват държавата през последните години, е отместен в друга посока, а не върху интересите на обществото. 

Представяме като голям успех това, че не се влошаваме, а не трябва да е така, стана ясно от думите на проф. Петров пред Bulgaria ON AIR.

Смъртността у нас пада, но...

"Нямаме големи успехи на намаляване на честотата на сърдечно-съдовите заболявания. Само сме редуцирали смъртността, което не е маловажно. Но инвалидизацията, нарушаването на качеството на живот, развитието на сърдечна недостатъчност, захарен диабет, обездвижването, затлъстяването, стресът... Всичко това са фактори, които водят до закономерност, че имаме сериозен проблем със сърдечно-съдовите заболявания", обясни проф. Петров.

Кардиологът изтъкна, че в България имаме изключително добра кардиология, ангиология, съдова хирургия и кардиохирургия. По принуда тези специалности са изключително добре развити, обърна внимание гостът.

Държавата трябва да се намеси решително

Но в същото време проф. Петров изтъкна, че няма да стане без стратегическа визия за опазване на човешкия живот в България.

Здравето на българина трябва да бъде съхранено като национална стратегия, категоричен е кардиологът.

"Доста млади хора, живеещи или живели в чужбина, водят родителите си редовно на профилактични прегледи при нас. Но продължава да не е национална политика, която да започва още от училището", каза още проф. Иво Петров.






