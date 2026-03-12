Карина Караинова: Няма да приема да бъда служебен премиер!
Припомняме ви, че Караиванова беше номинирана от гуверньора на централната банка Димитър Радев на 4 март, а до тук се стигна след доскорошният подуправител на БНБ Андрей Гюров подаде оставка и стана служебен министър - председател.
Депутатът Димо Дренчев от ''Възраждане'' попита Караиванова дали е учила с Андрей Гюров и дали има уговорка тя да запази ''неговите хора'' в редиците на БНБ. Караиванова потвърди, че са учили в един университет, но увери, че няма предварителни уговорки
От ''ДПС - Ново Начало'' и ПП-ДБ я попитаха дали може да обещае, че ще бъде независима. Кандидатът за подуправител на БНБ заяви, че винаги е била независима и, че решенията, които взима, са били на самостоятелни.
Управителят на БНБ Димитър Радев представи кандидатурата на Караиванова и отбеляза, че предложението се прави в момент, в който БНБ навлиза в нов етап от своето институционално развитие, свързан с присъединяването на България към еврозоната.
''Карина Караиванова притежава необходимите институционални качества и професионален опит да изпълнява отговорностите на подуправител на Българската народна банка (БНБ) и ръководител на управление "Емисионно''. От перспективата на централната банка този процес изисква съчетание между институционална приемственост, професионална експертиза и способност за ефективно участие в рамките на евросистемата“, каза той и обясни, че в този контекст управление "Емисионно“ ще има съществена роля в прилагането на решенията по паричната политика на евросистемата.
Радев изтъкна, че това поставя високи изисквания към неговото ръководство както по отношение на професионалната експертиза, така и по отношение на институционалния опит. По думите му Караиванова притежава изключителен професионален опит в областта на публичните финанси, финансовото регулиране и международните финансови институции.
''През последните 7 години тя представлява България в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие'', каза Радев.
