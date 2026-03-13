Сподели close
Със 101 гласа ''за'', 28 ''против'' и 16 ''въздържал се'' Народното събрание избра Карина Караиванова за подуправител - ръководител на управление "Емисионно“ на Българската народна банка, предаде репортер на ФОКУС. 

Кандидатурата на Караиванова получи подкрепата на ПГ на ГЕРБ-СДС, ''ДПС-Ново начало'', ''Има такъв народ'', един депутат от ''БСП - Обединена левица'' и трима нечленуващи в ПГ. Кандидатурата им представена от управителят на БНБ Димитър Радев

След като бе избрана подуправителят на БНБ положи клетва пред Народното събрание. Вчера тя бе изслушана в Комисията по бюджет и финанси, където заяви, че не би поела поста на служебен премиер, въпреки че позицията подуправител на централната банка е сред потенциалните кандидати.

Караиванова е номинирана от Димитър Радев, след като доскорошният подуправител с ресор "Емисионно" - Андрей Гюров прие да състави служебно правителство и подаде оставка от поста в централната банка.

Последва и официално съобщение от БНБ, което гласи:

На основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 13, ал. 2 от Закона за Българската народна банка Народното събрание избра днес г-жа Карина Караиванова-Ганозова за подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление "Емисионно“, с мандат от шест години.

Коя е Карина Караинова? 

Карина Караиванова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране, с над 20 години опит на висши позиции в българската държавна администрация и в международни институции.

Тя е магистър по финанси и банково дело с редица професионални квалификации.

Професионалната ѝ реализация включва 7 години представителство на страната ни в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Била е председател на Комисията за финансов надзор, избрана от Народното събрание през 2016 г. Преди това от 2012 г. Караиванова е заместник-министър на финансите и представлява България в управителните органи на ЕИБ, ЕИФ и Черноморската банка за търговия и развитие.