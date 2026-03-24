Карлос Контрера в предаването "България, Европа и светът" по Радио ФОКУС по повод войната в Близкия изток.
"В момента тази маса от хора, която започва да се концентрира по северната граница на Иран с Ирак и Турция, няма как да премине единствено през Средиземно море. Опасността за България е, че тя попада по трасето на основния възможен маршрут. Така от второстепенен маршрут има риск да се превърнем в основен", посочи той.
На въпрос дали България е готова за евентуална бежанска вълна, Контрера заяви, че по темата липсва необходимия политически фокус.
"Може би заради прословутата политическа коректност не е удобно да се говори по тези въпроси в момента, което е грешка. А може би причината е неопитност и хаос в управлението на държавата. През последните 4-5 години липсва стратегическо мислене - както по отношение на управлението, така и по отношение на грижата за хората. Наблюдаваме партийни и парламентарни ежби, политически игри, но отсъства визия за това какво ще се случи следващата седмица, месец или година. Всички тези наболели и чувствителни обществени въпроси не само трябва да бъдат констатирани, но и решавани", подчерта той.
По думите му служебното правителство в момента подценява проблема с потенциалната мигрантска вълна.
"Въпросът стои с изключителна острота. Когато в Иран падат бомби и има престрелки по границата с Ирак, огромни маси от хора ще се насочат към съседни държави – най-вече към Турция. Оттам започва така нареченият Балкански маршрут към Европа", обясни Контрера.
Той допълни, че вследствие на военните действия ще се задълбочи обедняването, недостигът на вода и храна, което ще принуди хората да търсят ново място за живот.
"Дори и временно, това ще ги насочи към Ирак и Турция. Проблемите в Ирак продължават, а Турция едва ли може да си позволи да приеме няколко милиона бежанци. Това означава, че част от тях - било поради невъзможност да бъдат спрени, било целенасочено – ще бъдат насочени към България, а оттам към по-богатите държави в Западна Европа. Още отсега трябва да започнат официални или неофициални разговори с турското правителство за това как би действало в подобна ситуация и на каква основа могат да бъдат постигнати договорености за контрол по общата граница", каза още той.
Според Контрера е необходимо укрепване на съществуващото преградно съоръжение и планиране на изграждането на втори вал.
"При евентуално струпване на големи маси от хора по границите на Ирак и Турция вероятно ще се наложи и намеса на армията. Поради географските особености част от миграционния поток може да премине и през Черно море – към южната ни акватория. Причината е, че държави като Турция и Азербайджан едва ли биха могли да гарантират пълно предотвратяване на използването на плавателни средства за трафик на хора. Това означава, че и морската ни граница трябва да бъде подсилена“, поясни той.
Карлос Контрера: Черно море може да се превърне в маршрут за миграционния поток
