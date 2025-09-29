Карлос Насар: Желая на волейболистите крепко здраве и да продължават да мачкат наред

© ФОКУС Мегазвездата на българския спорт Карлос Насар коментира успеха на волейболните ни национали, които стигнаха до сребърен медал на Световното първенство за мъже във Филипините.



"Волейнационалите донесоха толкова радост и гордост в сърцата на всички българи, за което им благодарим. Гордеем се истински с тях"



"Вярвам, че това е само малка част от техните възможности. Затова им желая крепко здраве и да продължават да мачкат наред и да пълнят сърцата ни с гордост и очите ни със сълзи. Бъдете здрави!", каза Насар в специално видеообръщение, изпратено до предаването по БТВ "120 минути".