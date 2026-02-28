Каротофопроизводители: Колкото е по-голям мащабът, толкова е по-голяма трагедията
© NOVA
"Положението в картофопроизводството е трагично. Колкото е по-голям мащабът, толкова е по-голяма трагедията. Производителите с по 10-20 декара успяха да си продадат лятото картофите. За другите, които имаме малко повече, проблемът е сериозен. Складовете са заринати, вносът не спира и е на много ниски цени. Не можем дори да излезем да покрием разходите, които сме направили, нито дори да купим семена и торове за новата кампания", казва Антон Тодоров.
В скалдовете застоялата стока се разваля и производителите я връщат на полето под формата на тор.
"От 2001 година се занимавам с картофопроизводство – такъв сериозен пазарен срив не сме имали. Това е във всяко едно стопанство. Складовете ни са пълни. Страшен дъмпинг от ЕС. Има над 1 милион тона свръхпроизводство в Германия, Франция и Полша на изключително ниски цени, под себестойност, на които ние не можем да продаваме и на практика никой не ни търси", каза Тодор Джиков, председател на Национална асоциация на картофопроизводителите.
Цената на пазара в момента в никакъв случай не е реална, казват производителите.
"Реалната себестойност на килограм произведени картофи в България, а и не само в България, в целия ЕС, е около между 35 и 45 цента. В същото време в момента немските, полските и френските картофи влизат у нас на 11 цента. Това е тотална катастрофа, огромна загуба. Не говорим за загуби от 3,4,5 процента от себестойността, а за загуби от над 50%", казва Джиков.
Картофопроизводителите подсказват, че е нужна краткотрайна мярка и гъвкавост, за да се реши проблемът на родните земеделци тази година.
"При така направените разчети, ако няма внос, това, което имаме налично по складовете, горе-долу за седмица до 10 дни, ще се изкупи", казва Антон Тодоров.
А не се ли изкупи картофът, производителите остават на червено. Без печалба.
"Чуваме, че в Западна Европа заради свръхпроизводството и проблема с цените навсякъде, Франция били гласували 300 млн. евро в помощ на техните производители. При нас нещата не са така", казва Тодоров.
"Апелът ни е бързо да се намери изход от ситуацията в картофопроизводството. Само за последните 4 години площите се свиха от 100 000 на 50 000. Ако тази година не се вземат адекватни мерки, аз мисля, че много скоро ще изчезне и картофопроизводството в България", казва Тодор Джиков пред NOVA.
Още от категорията
/
Анализаторът Диана Хусеин за конфликта в Близкия изток: Ако тръгнат 10 млн. души в посока Турция и Европа, не смятам, че ще можем да се справим
08:47
Тодоровден е!
08:47
Хиновски: Както при дистанционното отчитане, така и при обикновените електромери са установени завишени сметки
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.